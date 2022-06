A primeira tentativa para retirar centenas de civis da fábrica de químicos de Azot, último reduto da resistência ucraniana na cidade de Severodonetsk, marcada para esta quarta-feira, fracassou, repetindo-se o cenário ocorrido no complexo siderúrgico Azovstal, em Mariupol.

Segundo os separatistas pró-russos, a evacuação das instalações industriais da cidade do leste da Ucrânia tomada na quase totalidade pelas tropas russas, anunciada para terça-feira, fracassou por culpa das forças de Kiev, que abriram fogo sobre os militares russos próximo do ponto de saída dos civis.

“Nós cessámos fogo e organizámos um corredor da entrada da fábrica até à saída de Severodonetsk, mas às 8h10 (6h10 em Lisboa), a parte ucraniana começou a disparar”, disse Alexandr Nikishin, representante das milícias populares de Luhansk.

Segundo a mesma fonte, apenas um homem de 74 anos saiu do complexo fabril por volta das 7h00 locais (5h00 em Lisboa), mas aparentemente não por ter sido informado da tentativa de evacuação do local, e indicou que só num dos refúgios antiaéreos do recinto estão cerca de 70 civis, mas que “ninguém sabia que hoje se abriria um corredor humanitário”.

“O funcionamento do corredor [humanitário] foi suspenso por hoje”, declarou Nikishin, acrescentando que “as negociações com a parte ucraniana continuarão”.

Mais tarde, precisou que mais oito pessoas foram retiradas das imediações da fábrica de químicos, onde se encontram entre 500 e 1.200 civis, de acordo com diversas fontes.

Até ao momento, Kiev não se pronunciou sobre a tentativa de evacuação de Azot, embora um responsável militar ucraniano tenha acusado das forças do Kremlin de bombardear a fábrica nas últimas horas, o que causou “graves danos”.

Enquanto as tropas ucranianas resistem aos ataques russos em Severodonetsk, os combates prosseguem também noutras frentes.

Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) norte-americano, as forças russas continuam a preparar-se para “operações ofensivas a sudeste de Izium e a oeste de Liman” com o objetivo de avançar em direção a Sloviansk, bastião ucraniano em Donetsk.

Além disso, continua a pressão militar russa na região de Kharkiv, onde, de acordo com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Kiev está a sofrer “perdas dolorosas”.

Num discurso divulgado nas redes sociais, Zelensky admitiu que as forças ucranianas estão a sofrer muitas baixas em Severodonetsk e na região de Kharkiv.

Ao mesmo tempo, afirmou que é “vital” continuar a resistência no leste do país, onde se decide “quem dominará [o terreno] nas próximas semanas”.

Zelensky voltou ainda a pedir mais armamento antimíssil moderno e acrescentou que não pode haver qualquer justificação para que os países aliados atrasem a sua entrega.

Escassez de água, eletricidade e saneamento. Civis presos em Azot estão a ficar sem condições básicas, alerta ONU

As centenas de civis presos na fábrica de Azot, em Severodonetsk, estão a viver num ambiente de escassez de água, saneamento e eletricidade. A denúncia parte do porta-voz do gabinete de assuntos humanitários da ONU, Saviano Abreu, à BBC.

A falta de água e saneamento é uma grande aflição. É uma preocupação porque as pessoas não conseguem sobreviver muito tempo sem água.”

E acrescentou: “Se tiverem de confiar em fontes pouco seguras, isso poderá trazer complicações de saúde. Temos de garantir, assim que possível, que as pessoas ali têm acesso a água”.

Os intensos combates no leste da Ucrânia não permitem, para já, que o ramo humanitário da ONU chegue em segurança a estes civis que necessitam de ajuda.

Já o líder do distrito, Roman Vlasenko, avançou à CNN que os stocks de comida não são reabastecidos há duas semanas.