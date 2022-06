Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 112.º dia de conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Passaram 112 dias desde que começou a invasão russa da Ucrânia. O exército invasor continua a concentrar os seus esforços na região de Luhansk, onde os bombardeamentos noturnos provocaram danos em mais de 35 edifícios, incluindo a fábrica de químicos Azot, o centro da resistência ucraniana na cidade sitiada de Severodonetsk.

Estima-se que 12 mil pessoas continuem em Severodonetsk. Destas, cerca de 500, incluindo 40 crianças, estão escondidas nos abrigos anti-bomba da fábrica, de acordo com as estimativas do governador regional. O Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou esta quarta-feira que existem várias de centenas de civis na fábrica, juntamente com vários elementos das Forças Armadas ucranianas.

Desde as 5h que estará a funcionar um corredor humanitário para a retirada de civis. A abertura foi anunciada pelo Exército russo e não foi ainda confirmada de forma independente ou pelas forças ucranianas.

Barack Obama, que esteve esta terça-feira em Málaga, Espanha, para participar num congresso internacional sobre inovação digital, disse que “Putin é uma ameaça para a democracia europeia” e que “é importante que nos perguntemos se estamos a fazer tudo o que podemos para defender a democracia” “É preciso trabalhar para que todos possamos afirmar a nossa cultura sem agredir a dos outros”, declarou o ex-Presidente dos Estados Unidos da América.

