Das mais de 2 mil aldeias portuguesas abrangidas pelo programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, apenas 858 têm planos de evacuação, noticia esta quarta-feira o Jornal de Notícias, citando dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O programa foi criado em outubro de 2017, depois dos graves incêndios que assolaram Portugal nesse ano (o de Pedrógão Grande, em junho, causou 66 mortes e os fogos de outubro fizeram 51 vítimas mortais), com o objetivo de proteger as populações que vivem em pequenos aglomerados rurais, mais expostas aos perigos dos incêndios florestais.

Um dos grandes objetivos do programa passa pelo desenho de planos de evacuação funcionais para as aldeias, com vista à redução do risco que as fugas não planeadas representam para uma população ameaçada pelo fogo: basta recordar o incêndio de Pedrógão Grande, em que 75% das vítimas morreram na estrada enquanto fugiam, e não por terem sido alcançados pelas chamas nas suas casas.

O programa abrange atualmente um total de 2.233 aldeias e aglomerados rurais, em todos os distritos do país (com maior preponderância nas regiões de Trás-os-Montes, Beira e Ribatejo), mas o objetivo do programa é chegar às 7 mil aldeias até 2030. No entanto, do universo abrangido até agora, só 858, pouco mais de um terço, têm um plano de evacuação implementado.

Ainda assim, um estudo publicado em dezembro de 2020 pelo Observatório Técnico Independente que funcionava no Parlamento dava conta de que, apesar de o programa não estar a funcionar de modo ideal no que toca à distribuição das aldeias abrangidas, o que é certo é que as aldeias que sofreram incêndios depois do programa — em Monchique, Vila de Rei, Sertã, Mação e Proença-a-Nova — estavam mais bem preparadas para lidar com o fogo.