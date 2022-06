Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Seja devido à falta de chips e de cablagens ou pela desconfiança gerada pela guerra na Ucrânia, em Abril, o mercado europeu não pôde contar com a ajuda dos veículos electrificados para disfarçar que algo não está bem na economia do Velho Continente. Nos últimos meses, era a subida na procura de veículos equipados com baterias recarregáveis que suavizava as quebras verificadas no mercado global europeu, onde a esmagadora maioria continua a utilizar motores de combustão, mas em Abril até os veículos eléctricos e híbridos plug-in (PHEV) viram a procura cair, o que levou o mercado total a perder 1/5 das vendas.

Contabilizando exclusivamente os modelos com mecânicas 100% eléctricas e PHEV, as vendas baixaram 1,4%, o que só por si constituiu uma surpresa, uma vez que a procura deste tipo de veículos não parava de subir há vários meses. Ainda que em Abril tenham sido registados apenas 154.219 veículos com baterias recarregáveis, uma pequena redução face aos 156.371 do mesmo período de 2021, os eléctricos e electrificados viram a sua penetração no mercado aumentar para 19%. Isto porque ao transaccionar somente 821 mil carros no 4º mês do ano, o mercado total registou uma queda de 20%.

Apesar de este ser um revés importante, o mercado europeu não surpreendeu muito face às restantes referências do globo. Só para dar dois exemplos, no mesmo período, os norte-americanos viram o seu volume de veículos novos transaccionados cair 18%, enquanto os chineses sofreram uma redução mais substancial, rondando 48%, a que não devem ter sido estranhos os sucessivos confinamentos.

Se os eléctricos e os PHEV têm sido o motor da indústria automóvel, a realidade é que a perda de 1,4% não foi responsabilidade destes dois tipos de veículos em partes iguais. As vendas dos eléctricos aumentaram 13% em Abril, enquanto os PHEV caíram 15%. Isto por alguns países, segundo a Jato, terem começado a retirar incentivos, ou pelo menos a considerar essa opção.

Em Abril, os modelos mais vendidos no mercado global, face ao mesmo mês de 2021, foram o Peugeot 208 (15.615 unidades, menos 15% do que no ano anterior), o VW T-Roc (13.998, menos 19%) e o Dacia Sandero (12.913, menos 2%). Entre os PHEV, a liderança pertenceu ao Ford Kuga (3413, menos 19%), seguido pelo Mitsubishi Eclipse Cross (2738, mais 426%) e o Volvo XC40 (2584, menos 34%). Entre os eléctricos, os mais vendidos foram o Fiat 500e (5524, mais 69%), o Peugeot 208 (3730, mais 5%), o Skoda Enyaq (3645, mais 46%), o Dacia Spring (3555, mais 901%) e o Kia e-Niro (3478, mais 8%). O resto do top 10 foi ocupado pelo VW ID. 4 (2892, menos 61%), Hyundai Kawai (2867, menos 16%), Renault Zoe (2823, menos 31%), Kia EV6 (2699) e BMW i3 (2507, mais 24%).

O ranking dos modelos 100% a bateria, no acumulado de 2022, continua a ser liderado pelo Tesla Model 3, seguido pelo Model Y e pelo Fiat 500e. Mas se “arrumarmos” as vendas por grupos, então é a Volkswagen AG que lidera, com 18,2%, à frente da Stellantis, com 15,7%, e da Tesla, com 15%.