Nos filmes da série “ToyStory”, BuzzLightyear é um brinquedo que julga ser um Ranger do Espaço e comporta-se como tal. Em “BuzzLightyear”, de AngusMacLane, que autonomiza esta personagem da Pixar, Buzz é mesmo um Ranger do Espaço, já que o filme não é sobre o brinquedo, mas sim sobre a personagem que o originou (recorde-se que já houve um filme feito para “homevideo” e uma série de desenhos animados em 2000/1). O pequeno Andy, o dono dos brinquedos, viu-o em 1995, tendo depois recebido de presente o boneco baseado na personagem de Buzz. É esse mesmo filme que estamos a ver, e o facto de Buzz Lightyear ser agora “realista” retira à personagem as suas características cómicas e torna-a mais “séria”, e logo mais convencional. Buzz (que tem a voz de Chris Evans em vez da de Tim Allen) continua a ser destemido e convencido, mas perdeu toda a piada.

[Veja o “trailer” de “Buzz Lightyear”:]

