Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na terceira audiência pública da comissão que investiga o ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, as testemunhas ouvidas, muitas delas próximas do ex-presidente norte-americano, detalharam a “campanha de pressão” de Donald Trump contra o antigo vice-presidente Mike Pence.

Segundo a agência Reuters, durante a sessão desta quinta-feira foram apresentadas evidências, como e-mails, de que Trump foi informado de que o seu plano para não certificar o resultado das eleições de 2020 era ilegal, mas ainda assim pressionou o seu vice-presidente a concordar com a sua estratégia, mesmo sabendo que o mesmo não tinha autoridade para o fazer e que uma multidão de apoiantes violentos ameaçavam invadir o Capitólio.

A audiência centrou-se sobretudo nas ações e no papel do advogado de Trump, John Eastman, como arquiteto do esquema para impedir a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. Várias testemunhas afirmaram que Eastman e outros associados de Trump foram informados de que tal plano era ilegal. John Eastman respondeu que o ataque ao Capitólio foi o resultado da recusa de Pence em ignorar os resultados das eleições e em tomar medidas para tornar Trump presidente para um segundo mandato.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Várias testemunhas enfatizaram que não poderiam encontrar uma base para concluir que Mike Pence poderia ter decidido que Trump tinha vencido, apesar de Joe Biden ter ganho por margens significativas e sem evidências de fraude. “Não havia nenhuma base na Constituição ou nas leis dos Estados Unidos para a teoria defendida pelo Sr. Eastman”, testemunhou Luttig, acrescentando que “Donald Trump e os seus aliados e apoiantes são um perigo claro e presente para a democracia americana”.

Membros da comissão e testemunhas referiram que, se o vice-presidente tivesse esse poder, o então vice-presidente Al Gore, em 2000, poderia ter sido declarado o vencedor da eleição contestada daquele ano com George W. Bush. Também o chefe de gabinete de Pence, Marc Short, testemunhou que Trump “muitas vezes” e “diretamente” o pressionou a anular o resultado de 2020.

“Donald Trump sabia que tinha perdido as eleições, mas não conseguiu participar numa transferência pacífica de poder, então agarrou-se a um esquema que, mais uma vez, sabia que era ilegal”, disse o representante Pete Aguilar, democrata da Califórnia, que liderou grande parte da sessão. “E quando o vice-presidente se recusou a ir com ele, Trump desencadeou uma multidão violenta contra ele.”

A comissão de nove membros usou as três primeiras de, pelo menos, seis audiências públicas, esperadas para este mês, para concluir que os esforços de Trump para anular sua derrota “equivaleram a conduta ilegal, muito além da política normal”. “Mike Pence disse que não. Ele resistiu à pressão. Ele sabia que era ilegal. Ele sabia que estava errado”, disse o representante democrata Bennie Thompson, presidente do comitê. “Essa coragem colocou-o em tremendo perigo”, concluiu.