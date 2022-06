Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ministra da Saúde espanhola, Carolina Dias, anunciou esta quinta-feira a quarta dose da vacina contra a Covid-19 “para toda a população”, depois de a Comissão de Saúde Pública ter aprovado o reforço apenas para a população com mais de 80 anos. “Haverá uma quarta dose para toda a população”, disse em declarações ao programa de televisão Al Rojo Vivo.

Apesar de não ter especificado quando é que a quarta dose começará a ser administrada à população em geral, a ministra avançou que tal poderá acontecer no fim do ano – altura em que serão entregues vacinas adaptadas às novas variantes do víruss, segundo o acordo que “o Governo espanhol assinou, através da União Europeia, com as empresas farmacêuticas”. “A estratégia de vacinação é um documento dinâmico que é adaptado de acordo com evidências científicas e a situação epidemiológica.”

Segundo o jornal El Mundo, esta decisão apanhou, no entanto, várias comunidades de surpresa. “A informação que temos é que [a quarta dose] só será administrada a pessoas com mais de 80 anos de idade”, disse o Ministério da Saúde galego. A última informação conhecida dava conta de que a administração de uma segunda dose de reforço foi aprovada para a “população mais vulnerável, sobretudo em lares e em pessoas com 80 anos ou mais, devendo o momento mais adequado ser estabelecido de acordo com a situação epidemiológica”.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), embora recomendando a vacinação para pessoas com mais de 80 anos de idade, “consideram que não há evidências de que essa vacinação seja necessária abaixo dessa idade”. Esta declaração está refletida no documento aprovado por maioria na Comissão de Saúde Pública na reunião realizada a 9 de junho.