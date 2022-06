Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ex-jogador de futebol russo Igor Denisov criticou, esta quarta-feira, a invasão que a Rússia leva a cabo na Ucrânia, caracterizando-a como uma “catástrofe”, um “desastre e “um completo horror”. Numa entrevista ao canal de YouTube Nobel, o ex-capitão da seleção de futebol da Rússia revelou estar ” um pouco assustado” com o que lhe pode acontecer após ter tornado público o seu posicionamento em relação à guerra.

“Não tenho a certeza se vou para a prisão ou serei morto, mas estou a dizer o que penso”, afirmou Igor Denisov, que garantiu que, apesar de temer represálias, “não se vai esconder”: “Não vou sair da Rússia. Não vou a lado nenhum porque não quero”.

Revelando que tem passado noites sem dormir por causa da guerra, o ex-capitão da seleção russa disse não entender o motivo pelo qual a Rússia invadiu a Ucrânia. “Talvez porque eu não me informe muito, talvez porque eu não saiba muito de história, mas eu não sei”, constatou, ressalvando, no entanto, que é “contra a morte de pessoas”.

No início do conflito, Igor Denisov queria publicar um vídeo nas suas redes sociais a mostrar o seu posicionamento contra a guerra, dirigindo-se diretamente ao Presidente russo, Vladimir Putin. No entanto, os amigos aconselharam-no a não fazer isso, alegando que ninguém se ia importar com a sua opinião.

O ex-jogador de futebol mantém a convicção de que a guerra deve ter um fim, estando “pronto para se ajoelhar à frente” de Vladimir Putin para que o que conflito termine.

O parlamento russo aprovou recentemente uma lei não permite que se difunda desinformação sobre o estado daquilo que diz ser a operação militar especial na Ucrânia. Quem o fizer arrisca a uma pena de prisão que pode chegar aos 15 anos.