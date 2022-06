A greve dos trabalhadores da CP — Comboios de Portugal suprimiu entre as 00:00 e as 10:00 dois comboios regionais na Linha do Minho, indicou fonte oficial da empresa à Lusa. “Das 00:00 às 10:00 foram realizados 232 comboios e dois suprimidos (0,9% de supressões)”, adiantou fonte oficial da CP, em resposta à agência Lusa.

A CP já tinha alertado que a circulação de comboios deveria sofrer “perturbações significativas” nos dias 10, 12, 13 e 16 de junho devido à greve.

Desde o início do mês tem estado a decorrer uma greve dos trabalhadores da CP ao trabalho extraordinário e aos feriados, que se prolonga até ao final de junho.

Em 16 de maio, a CP anunciou que chegou a um acordo com 12 sindicatos, para revisão do Acordo de Empresa, ficando de fora três estruturas. Os trabalhadores protestam contra o congelamento de salários e bloqueio das negociações. Do acordo alcançado resultou o aumento salarial de 0,9%, com efeitos retroativos em 01 de janeiro de 2022, a uniformização do subsídio de refeição para 7,74 euros e a integração dos trabalhadores da ex-EMEF na tabela salarial da CP, com efeitos retroativos ao primeiro dia do ano.

O entendimento prevê ainda a aplicação aos trabalhadores da ex-EMEF das regras consagradas no Acordo de Empresa da CP relativamente à organização do trabalho, abonos e variáveis retributivas.

A empresa referiu que aos clientes que já tenham adquirido bilhete para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos.