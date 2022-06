Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais um dia em Alcochete, mais uma festa na Academia: apenas 24 horas depois da vitória no Campeonato Nacional de juvenis (Sub-17), o Sporting goleou o V. Guimarães esta manhã por 6-0 e sagrou-se também campeão de iniciados (Sub-15), naquele que era o último título nacional da formação por entregar.

Na antepenúltima ronda da fase final, os leões necessitavam apenas de um triunfo para fechar as contas diante do então segundo classificado conjunto minhoto mas somaram mais uma goleada. Geovany Quenda (11′) e Gabriel Silva (35′) faziam o 2-0 com que se atingiu o intervalo, antes do avolumar do resultado com golos de Geovany Quenda (42′), Gabriel Silva (44′), Winilson Lopes (63′) e Tomás Mendes (79′).

Com mais um triunfo na fase final, o Sporting passa a somar 22 pontos em oito jogos (sete vitórias e um empate), mais sete do que o agora segundo classificado Benfica a duas jornadas do final. Em paralelo, os leões têm o melhor ataque (41 golos marcados, mais 24 dos que os encarnados) e também a defesa menos batida (cinco golos consentidos, menos nove do que as águias). Olhando para toda a temporada, a formação verde e branca leva 27 vitórias, quatro empates e duas derrotas em 33 partidas desde agosto.

Depois de duas temporadas sem atribuição de troféus devido à pandemia, o Sporting sagrou-se tricampeão nacional de iniciados, somando o 15.º troféu no escalão e passando a ter mais um do que o FC Porto, que era o clube com mais títulos nos Sub-15 mas que mantém o jejum que vem desde 2010/11.

