Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 113.º dia de conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Passaram 113 dias desde que começou a invasão russa da Ucrânia. O exército da Rússia continua a concentrar esforços em Lugansk, com Serhai Haidai, o governador da região, a dizer que existem “combates ferozes” a decorrer em todas as casas da cidade de Severodonestsk.

A manhã deste 113.º dia de guerra fica marcada pela visita do Presidente Francês, Emmanuel Macron, do chanceler alemão, Olaf Scholz, e do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, à Ucrânia. Os líderes europeus deslocaram-se até Irpin, cidade onde os russos terão cometido crimes de guerra. Mais tarde, vão encontrar-se com o Zelensky em Kiev para transmitir uma mensagem de “união” e “apoio” ao povo ucraniano.

Saiba com mais detalhe o que aconteceu até agora neste artigo ou no nosso liveblog, aqui.