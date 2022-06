O primeiro-ministro, António Costa, reuniu-se nesta quarta-feira por videoconferência com a sua homóloga da Moldávia e reconheceu as aspirações daquele país para integrar a União Europeia (UE) e os esforços no acolhimento de refugiados ucranianos.

De acordo com uma publicação na rede social Twitter, António Costa escreveu que se reuniu com videoconferência com a primeira-ministra moldava, Natalia Gavrilița.

Reuni-me hoje por VTC com a PM da Moldova. Reconhecemos as aspirações europeias daquele país e estamos disponíveis para apoiá-lo no seu processo de aproximação à #UE.

Aproveitei para manifestar o meu reconhecimento pelos esforços moldavos no acolhimento de refugiados ucranianos. pic.twitter.com/rImg5o7leo — António Costa (@antoniocostapm) June 15, 2022

“Reconhecemos as aspirações europeias daquele país e estamos disponíveis para apoiá-lo no seu processo de aproximação à UE. Aproveitei para manifestar o meu reconhecimento pelos esforços moldavos no acolhimento de refugiados ucranianos”, escreveu o chefe do Governo português.

Milhares de refugiados ucranianos fugiram para a Moldávia na sequência da invasão russa ao país vizinho, em 24 de fevereiro. Ao longo dos últimos meses aumentaram os receios de que o país esteja na esfera de ambições do Presidente russo, Vladimir Putin, e que a Moldávia seja invadida.