A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) lamentou esta sexta-feira ainda não ter sido recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Há cerca de 2.340 dias que o atual Comandante Supremo das Forças Armadas e as associações profissionais militares convivem e partilham o espaço público, contudo, apesar dos muitos pedidos realizados, o Comandante Supremo das Forças Armadas ainda não encontrou espaço na sua agenda para falar pessoalmente com as associações profissionais militares, nomeadamente a AOFA”, lê-se num comunicado.