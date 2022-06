Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há empresas que estão a viver “graves problemas de tesouraria” por estarem há ano e meio à espera dos apoios prometidos pelo Estado, incluindo casos de empresas que o Governo incentivou a produzir artigos de combate à pandemia e, agora, nem sequer estão a conseguir obter resposta às tentativas de contacto que fazem à administração central.

Os casos são denunciados pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), citada pelo Jornal de Notícias esta sexta-feira. Um caso é o da empresa Love in a Box, que produz casinhas para crianças – quando a pandemia começou, ajustou a produção, fez os investimentos e há 18 meses que os apoios prometidos não chegam. A presidente, Susana Silva, diz estar a viver um “pesadelo kafkiano” depois de ter hipotecado duas casas e ter “metido tudo o que tinha” na empresa – “se não me pagarem rapidamente, não sei o que vou fazer”, disse a empresária ao JN.

Está longe de ser caso único, diz Luís Miguel Ribeiro, da AEP. “Não é incomum haver atrasos de ano e meio no pagamento dos apoios”, afirma o responsável, alertando que se as coisas não mudarem a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não será bem sucedida. “As agendas mobilizadoras do PRR ainda não estão aprovadas, quase um ano depois. Vamos continuar a repetir os erros e arriscar perder milhares de fundos europeus”, avisa Luís Miguel Ribeiro.

E porquê esta falta de resposta? “O Estado quer fazer milagres, quando tem falta de pessoal qualificado” na Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), na Agência Nacional de Inovação (ANI) e na Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), afirma Francisco Martins, responsável da Reward, uma consultora especializada em candidaturas a programas comunitários.