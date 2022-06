O laboratório europeu de física de partículas (CERN) anunciou esta sexta-feira que tenciona terminar os acordos de cooperação com a Rússia e a Bielorrússia em 2024, ano em que expiram, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.

A intenção foi manifestada pelo Conselho do CERN (sigla pela qual é conhecido o laboratório) em reunião realizada na quinta-feira.

O acordo de cooperação do CERN com a Rússia expira em dezembro de 2024 e o da Bielorrússia em junho do mesmo ano, refere o laboratório em comunicado esta sexta-feira divulgado.

O Conselho do CERN, órgão máximo do laboratório onde têm assento 23 Estados-membros, incluindo Portugal, decidiu ainda rever a futura cooperação com o Instituto Central de Investigações Nucleares, em Dubna, na Rússia, antes de janeiro de 2025, data em que expira o atual acordo de colaboração entre ambas as entidades.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por norma, os acordos de cooperação do CERN são válidos por cinco anos e são renovados tacitamente pelo mesmo período a menos que uma das partes rescinda com pelo menos seis meses de antecedência sobre a data da renovação.

Na quinta-feira, o Conselho do CERN reiterou a sua condenação à “invasão militar ilegal” da Ucrânia (membro-associado do CERN) pela Rússia, com o apoio da Bielorrússia, que “resultou numa crise humanitária generalizada e em perdas significativas de vidas”.

Os Estados-membros do CERN lembram que “os valores centrais” da Organização Europeia para a Investigação Nuclear/CERN, criada na década de 1950, “sempre se basearam na colaboração científica além-fronteiras como motor da paz” e enfatizam que “a agressão de um país a outro contraria esses valores”.

Em março, em resposta à guerra na Ucrânia, em curso há cerca de quatro meses, o CERN suspendeu a participação dos seus investigadores em comités científicos de instituições russas e bielorrussas e o estatuto de observador da Rússia, bem como novas colaborações com o país e com as suas instituições.

Com sede em Genebra, na Suíça, o laboratório europeu alberga o maior acelerador de partículas do mundo.