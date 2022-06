A atleta olímpica portuguesa Evelise Veiga conquistou esta quinta-feira a prova do salto em comprimento do meeting de Castellón, em Espanha, conseguindo um novo recorde pessoal, com uma marca de 6,74 metros.

A atleta do Sporting conseguiu a sua melhor marca à quinta tentativa, superando o seu anterior recorde pessoal, que era de 6,71.

Nos 100 metros, Lorene Bazolo venceu em 11,31 segundos, à frente da compatriota Rosalina dos Santos, que fez 11,50.

Também Cátia Azevedo venceu a sua prova, ao triunfar em 51,43 nos 400 metros, enquanto Ruben Antunes venceu no lançamento do martelo, com 70,61, numa competição com apenas dois lançadores.

Nos 800 metros, Rodrigo Lima foi segundo classificado, com um novo recorde pessoal, de 1.51,53, a mesma posição conseguida por Jessica Inchude no lançamento do peso, com uma marca de 18,03 metros.

Miguel Borges foi terceiro 3.000 metros obstáculos, com 8.38,18 minutos, retirando 22 segundos ao seu anterior recorde pessoal.