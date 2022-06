O Governo de Macau anunciou esta sexta-feira que vai demolir um troço de cerca de dez metros da antiga muralha da cidade, “instável e em risco de derrocada”, na sequência do deslizamento de terras ocorrido no passado dia 9.

Depois de uma “avaliação e análise técnica no local”, na Estrada de São Francisco, as autoridades planeiam realizar “com urgência” a demolição do respetivo troço da antiga muralha “que se encontra instável”, indicou em comunicado.

O plano de demolição foi apresentado aos vogais do Conselho do Património Cultural, reunido na quinta-feira, que “tendo em consideração que neste momento a antiga muralha da cidade encontra-se num estado de urgência e que envolve a segurança pública, o Conselho não apresentou reclamação em relação ao respetivo plano”.

Por outro lado, as autoridades acordaram já com os moradores afetados o plano de restauro, procederam à limpeza e à vedação provisória do local.

Nesta altura e depois do deslizamento de terras ocorrido no dia 9 de junho e de vários dias de trabalhos de reparação, o local ficou “consolidado provisoriamente”, mas um troço da antiga muralha da cidade “encontra-se inclinada e com fissuras, está numa situação instável e poderá ocorrer o risco de derrocada e provavelmente poderá causar impactos nas restantes partes da antiga muralha que se encontram numa situação estável”, referiu.