A mulher de 76 anos com doença de Alzheimer que foi dada como desaparecida, na tarde de quinta-feira, nos arredores de Coimbra, permanece por encontrar, apesar do reforço dos meios no terreno, disse fonte da PSP.

Em declarações à agência Lusa cerca das 15h30 desta sexta-feira, fonte das Relações Públicas do Comando da PSP de Coimbra afirmou que a senhora “continua desaparecida”, tendo aquela força policial empenhado mais meios, contando ainda com o apoio dos bombeiros.

No terreno, na periferia urbana norte de Coimbra, em redor do Bairro da Liberdade, onde a idosa reside, estão meios da Unidade Especial de Polícia (UEP) com um drone (veículo aéreo não tripulado), equipas com canídeos e agentes da Brigada de Intervenção Rápida e da Investigação Criminal à civil.

A PSP recusou identificar o número de operacionais envolvidos nas buscas, argumentando que, habitualmente, “não quantifica os meios”.

Já o Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra adiantou que estão no terreno bombeiros das corporações de Voluntários de Brasfemes e Coimbra, com nove operacionais apoiados por três viaturas.

A operação de busca, liderada pela PSP, começou na tarde de quinta-feira, depois de ter sido dado o alerta de que a idosa, que tem problemas de Alzheimer, teria saído de casa quando o marido, também idoso, estava a descansar.