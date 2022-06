Uma mulher ficou em prisão preventiva depois de ter sido apanhada com mais de 500 doses de heroína e cocaína no concelho de Peso da Régua, distrito de Vila Real, informou a GNR.

A detida, com 48 anos, estava a ser investigada “há cerca de oito meses” por suspeita de tráfico de estupefacientes, de acordo com informação divulgada pela Comando Territorial de Vila Real da GNR.

Aquela força de segurança explica, em comunicado, que na sequência da investigação “foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma em veículo”, no início desta semana.

Nas buscas foram encontradas e apreendidas “460 doses de heroína e 62 doses de cocaína”, dois telemóveis e 215 euros em dinheiro.

A detida foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Peso da Régua, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, segundo ainda a GNR.

A ação que levou à detenção da mulher contou com o reforço do destacamento de Intervenção de Braga, da secção de informações e investigação criminal e secção cinotécnica de Vila Real e do posto territorial de Peso da Régua.