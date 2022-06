Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um avião está a tentar aterrar de emergência no Aeroporto de Lisboa, depois de ter registado problemas no trem de aterragem, avança a CNN Portugal. A aeronave, com destino a Varadero, em Cuba, partiu do aeroporto da capital esta tarde.

De acordo com a CNN Portugal, o avião transportará cerca de 330 passageiros a bordo. A informação do site Flight Radar aponta que este avião é operado pela World2Fly Portugal, tendo partido de Lisboa pouco depois das 16h30. Trata-se de um Airbus A330-343, ainda de acordo com a informação que consta deste site, que deveria aterrar em Varadero às 20h34 (hora local).

As imagens do Flight Radar apontam para diversas voltas na região da serra de Sintra, o que sugere que a aeronave esteja neste momento a tentar consumir combustível, de forma a poder aterrar no aeroporto da capital com maior segurança.