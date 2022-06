O cinema do Aeroporto de Santa Maria — Atlântida Cine –, uma infraestrutura criada pelos norte-americanos e que está fechada desde 2007, vai ser inaugurada no domingo, com a exibição do documentário “Ilha dos Gigantes”, anunciou esta sexta-feira o Governo Regional.

Citada num comunicado divulgado no portal online do executivo (PSD/CDS-PP/PPM), a secretária da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, adianta que a inauguração, pelas 15h00, “será marcada pela antestreia do documentário ‘Ilha dos Gigantes’“, do videógrafo subaquático Nuno Sá. O filme está “centrado na vida secreta dos atuns e tubarões-baleia nos mares de Santa Maria, constituindo um vínculo de promoção e valorização da ilha”, realça a secretária Regional.

O documentário foi produzido ao longo dos últimos 11 anos com a “colaboração das comunidades científica e piscatória locais”.

Sofia Ribeiro salienta ainda que para a sessão “foram convidados os marienses e as entidades que participaram na produção e na realização do documentário”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A sessão de antestreia, às 15h00, que contará com lugares disponíveis para a população mariense, será seguida de uma segunda projeção do documentário, aberta ao público em geral e que acontecerá no mesmo dia às 21h00″, refere a governante.

As exibições “serão de entrada livre, mediante apresentação de bilhete”, estando os ingressos disponíveis no Museu de Santa Maria, no polo de Vila do Porto. A titular da pasta da Cultura acrescenta que “serão proporcionadas visitas ao Atlântida Cine, nos dias 22 e 29 de junho, das 17h00 às 19h00”.

“O espaço estará aberto para quem quiser visitar as instalações”, destaca Sofia Ribeiro.

O cinema do aeroporto de Santa Maria esteve fechado desde 2007 por motivos de segurança, dado o estado de degradação. A 6 de maio, a secretária regional manifestou “total prioridade” quanto à abertura do Atlântida Cine, que então ainda não tinha certificação de segurança, nem materiais para projeção.

Em agosto de 2016, o executivo regional do PS adjudicou a obra de recuperação do cinema, com uma sala com 501 lugares e que tinha sido construído pelos norte-americanos durante a II Guerra Mundial, para dotar o imóvel de condições para espetáculos de teatro, dança, música e cinema e para a realização de conferências.

Em abril de 2018, o Tribunal de Contas concedeu o visto à empreitada de reabilitação do cinema, tendo a obra sido adjudicada por quatro milhões de euros e um prazo de execução de 540 dias, de acordo com um despacho do secretário Regional da Educação e Cultura, publicado em Jornal Oficial.

A Força Aérea dos Estados Unidos da América (EUA) instalou-se em Santa Maria durante a II Guerra Mundial e teve ali uma base aérea até ir para as Lajes, na ilha Terceira, no início dos anos de 1950.

Tal como fizeram posteriormente nas Lajes, os EUA construíram em Santa Maria uma pequena cidade para os seus militares, com habitações e infraestruturas, como este cinema.