Há uma série de unidades do Porsche Taycan que têm montado um ecrã central defeituoso. Daí que a Porsche e a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a autoridade norte-americana responsável pela segurança rodoviária, tenham emitido uma chamada à oficina envolvendo 12.490 unidades da berlina eléctrica do construtor alemão.

De acordo com a imprensa germânica, a Porsche começou por receber em Março queixas de clientes com imagens a tremer no ecrã central, além de relatos de um funcionamento deficiente do mesmo. Depois de uma pesquisa interna, o construtor admitiu que havia mais de 12 mil unidades com defeito, fabricadas entre 2019 e 2022.

Uma vez que todos os Porsche Taycan são fabricados na Alemanha e daí exportados para os restantes mercados, incluindo o norte-americano, o facto de existirem 12.490 unidades problemáticas nos EUA não implica que não tenham sido vendidos Taycan com ecrãs defeituosos noutros países. À imprensa germânica, a Porsche garantiu que não foram comercializados ecrãs com defeito na Alemanha. Porém, não foi avançado qualquer esclarecimento em relação a outros países.

O construtor anunciou desconhecer a existência de acidentes ou de ferimentos provocados pela deficiência, que parece dever-se a um problema de software. Os sinais para o condutor são, além do já mencionado tremelicar da imagem em algumas situações, o ecrã central continuar sem imagem mesmo com o carro ligado, o que impede o acesso à imagem da câmara de marcha-atrás.