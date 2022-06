Portugal e os Estados Unidos da América (EUA) destacaram esta sexta-feira a importância estratégica de adotar uma “abordagem holística” aos desafios atlânticos, com os norte-americanos a agradecerem as “robustas contribuições” portuguesas para a segurança internacional.

Estas avaliações foram feitas esta sexta-feira pelo secretário da Defesa norte-americano, Lloyd J. Austin, e pela ministra da Defesa portuguesa, Helena Carreiras, após uma reunião em Bruxelas, onde reafirmaram a “forte relação bilateral de defesa” entre ambos os países.

Lloyd J. Austin reconheceu Portugal como “um firme aliado da NATO e amigo de confiança dos Estados Unidos”.

“Ambos os líderes destacaram a importância estratégica de adotar uma abordagem holística aos desafios atlânticos”, informou o secretário de imprensa do Pentágono, Todd Breasseale, em comunicado.

Entre as questões de segurança global abordadas esteve a guerra da Rússia na Ucrânia, com ambos os governantes a destacarem a “unidade inabalável” da NATO e o apoio à soberania ucraniana, com Lloyd J. Austin a agradecer a Helena Carreiras os compromissos militares portugueses ao longo do flanco leste da Aliança Atlântica.

“Ambos os líderes enfatizaram a importância do flanco sul da Europa”, refere a nota.

O secretário norte-americano evidenciou ainda o “papel potencialmente desestabilizador que a influência maligna da RPC [República Popular da China] e da Rússia pode desempenhar em África”, tendo agradecido a Portugal pelas “robustas contribuições” para a segurança internacional.