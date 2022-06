Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As eleições na comunidade autónoma espanhola da Andaluzia têm lugar este domingo. Até às 18 horas (17 horas em Lisboa), tinham votado 44,52% dos eleitores andaluzes, uma descida de dois pontos percentuais face às últimas eleições em 2018.

As sondagens mostram que o Partido Popular (PP), que governa a comunidade autónoma, deverá vencer estas eleições, melhorando o resultado que obteve em 2018, mas não deve ser suficiente para conquistar uma maioria no parlamento andaluz. O PSOE, que governou a região durante 40 anos, deverá ficar em segundo lugar — registando uma descida no número de votos e provavelmente o pior resultado de sempre. Em terceiro, deverá seguir-se o VOX, cujo apoio poderá ser fundamental para assegurar a governabilidade da região.

Estas eleições estão a ser encaradas como um teste para os partidos. À direita, um bom resultado fará o PP sonhar com a vitória nas próximas eleições gerais em 2023. Será também uma prova de vida para o líder recém-eleito Alberto Núñez Feijóo, que está na liderança do partido há menos de três meses. Já para a esquerda, será uma maneira de testar a força do PSOE. Se a tendência menos positiva das sondagens se confirmar, poderá servir como um aviso à navegação para o chefe do governo, Pedro Sánchez.

Além disso, estas eleições poderão ser uma maneira de perceber os possíveis acordo pós-eleitorais. O PP garante que não vai deixar o VOX fazer parte do governo regional , mas o partido de extrema-direita já o exigiu — e ameaçou votar contra a investidura dos populares. Em contrapartida, o PSOE já disse que vai votar contra a investidura de um governo de direita.