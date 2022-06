O filme “Interdito a Cães e Italianos”, do realizador Alain Ughetto e com coprodução portuguesa, venceu este sábado dois prémios, incluindo o do júri, no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, em França.

A Ocidental Filmes é uma das coprodutoras desta longa-metragem de animação que recebeu o prémio do júri e o prémio da Fundação Gan, uma instituição francesa privada de apoio ao cinema e a novos criadores, adiantou a organização.

O Festival de Cinema de Annecy é considerado o mais importante evento para a divulgação de cinema de animação de todo o mundo e nesta edição recebeu mais de três mil filmes de cerca de 100 países.

De acordo com a sinopse, “Interdito a Cães e Italianos” segue o périplo de Luigi Ughetto, que deixa Itália para descobrir “La Merica”, uma terra fabulosa onde os dólares crescem nas árvores, contando uma história de família, aventura e emigração, que tem como pano de fundo a Itália dos anos de 1930.

O filme “O Pequeno Nicolas – O que estamos à espera para ser felizes?”, dos realizadores Amandine Fredon e Benjamin Massoubre, venceu o galardão principal do certame — o prémio de cristal.

Dez filmes de animação foram selecionados para a competição principal do festival, que decorreu de forma totalmente presencial nos últimos dias, após a interrupção de dois anos devido à pandemia da covid-19.

Criado em 1960, o evento registou números históricos de público nesta edição, com 13.248 credenciados de 106 países, um aumento de 8% em relação a 2019, ano que tinha sido o de maior afluência ao certame.