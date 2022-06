Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entramos no 116.º dia de guerra. A intensificação do conflito em Severodonetsk mantém-se, com a cidade cercada. Mas o exército ucraniano informa que as tropas “repeliram com sucesso” os ataques russos a aldeias perto desta cidade no leste da Ucrânia. De acordo com o mais recente relatório do Ministério da Defesa britânico, há unidades de militares russos a recusar combate, estando o moral entre as tropas deste país comprometido. Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO avisa que a guerra pode durar anos. Saiba ao pormenor tudo o que aconteceu na noite de sábado e manhã de domingo.

O que aconteceu durante a noite e início da manhã?

Unidades russas recusam-se a combater, alerta o mais recente relatório do Ministério da Defesa britânico , publicado este domingo, 19 de junho. Apesar de serem relatados militares a desertar nas forças ucranianas, do lado russo o moral parece estar ainda mais comprometido: segundo o relatório, é expectável que unidades inteiras estejam a recusar ordens e confrontos armados.

As tropas ucranianas "repeliram com sucesso" os ataques russos a aldeias perto de Severodonetsk , cidade do leste do país, que tem sido palco de intensos bombardeamentos nas últimas semanas."As nossas unidades repeliram o ataque na área de Toshkivka", disse o exército ucraniano numa publicação no Facebook. A mesma publicação informa que um ataque das forças russas em direção à vila de Orikhove foi repelido.

Serhiy Haiday, governador da região de Lugansk nega controlo total de Severodonetsk pelas forças russas."De facto, eles controlam a maior parte da cidade, mas não a controlam inteiramente."

A guerra na Ucrânia pode durar anos, alertou Jens Stoltenberg, numa entrevista publicada no diário alemão Bild. O secretário-geral da NATO exortou os países ocidentais a manterem o seu apoio a Kiev. "Temos de estar preparados para que isto dure anos", disse."Não devemos enfraquecer o nosso apoio à Ucrânia, mesmo que os custos sejam elevados, não só em termos de apoio militar, mas também devido ao aumento dos preços da energia e dos alimentos, acrescentou.

Cinco civis foram mortos e 12 ficaram feridos num bombardeamento ucraniano em Donetsk , uma das cidades de Donbass parcialmente controlada pelas forças separatistas russas, avançaram autoridades locais. "Como resultado do bombardeamento das forças ucranianas, cinco pessoas foram mortas e outras 12 ficaram feridas na República Popular de Donetsk", disseram as autoridades locais num comunicado publicado no Telegram.

Já foi realizada a troca dos 5 prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia . "Cinco indivíduos ucranianos capturados regressaram a casa este sábado, 18 de junho, em troca de cinco indivíduos russos capturados, de acordo com a diretoria de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Quatro dos civis libertados foram feitos prisioneiros durante a luta na região de Kiev."

Zelensky entregou medalhas a guardas de fronteira, em Odessa, na visita deste sábado, 14 de junho, às tropas no sul da Ucrânia."Quero agradecer-vos em nome do povo da Ucrânia, do nosso Estado, pelo grande trabalho que estão a fazer, pelo seu serviço heróico. É importante que estejam vivos. Enquanto viverem, há um forte muro ucraniano que protege o nosso país", disse o presidente ucraniano, citado numa publicação de Twitter do Serviço Estadual de Guarda de Fronteiras.

Mísseis russos destruíram um depósito de combustível em Novomoskovsk, avançou no Telegram o governador da região de Dnipropetrovsk Oblast, Valentyn Renichenko. De acordo com o governador, 11 pessoas ficaram feridas.

Mísseis atingiram refinaria de gás em Izium. De acordo com Oleh Synehubov, governador da região de Kharkiv, vários mísseis atingiram uma fábrica de gás em Izium, cidade do leste da Ucrânia, causando um fogo de grandes dimensões. "Houve um incêndio de grande escala, socorristas localizaram o fogo", escreveu Synehubov no Telegram. De acordo com o governador, alguns edifícios à volta também ficaram danificados.

