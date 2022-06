Uma ambulância do INEM dos bombeiros voluntários de São Mamede de Infesta, em Matosinhos, foi roubada durante um serviço no Porto na noite de sábado, adiantou aquela corporação, tendo acabado por se despistar e embatido num muro.

“Esta noite [de sábado], por volta das 20:55 foi furtada uma Ambulância de Socorro (INEM) dos B. V. de S. Mamede Infesta enquanto prestava socorro a uma vítima de doença súbita na Rua Avelar Brotero (Bairro do Regado) no Porto”, pode ler-se numa publicação dos bombeiros voluntários de São Mamede de Infesta na rede social Facebook.

Contactada pela agência Lusa, a corporação de bombeiros remeteu esclarecimentos para mais tarde, e a PSP do Porto adiantou que foram efetuadas “diligências” na sequência do acontecimento, no sentido de localizar o autor do roubo.

De acordo com os bombeiros, “um indivíduo na casa dos 40 anos pegou na ambulância quando a sua tripulação prestava socorro a uma vítima”, seguindo “por várias ruas da cidade do Porto (com sinalização luminosa e sonora ligada), acabando por se despistar embatendo contra um muro do antigo quartel das inspeções militares na Rua da Constituição”.

Segundo a corporação, não houve feridos a registar na sequência do incidente, “a não ser, eventualmente, o indivíduo que furtou” a ambulância.