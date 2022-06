A situação no incêndio florestal na serra de Culebra, província de Zamora, melhorou durante a noite passada devido à queda das temperaturas, permitindo o regresso a casa dos moradores evacuados e a reabertura das estradas fechadas ao trânsito.

Segundo dados avançados à agência espanhola Efe por fontes da Guarda Civil de Zamora, os habitantes das 20 localidades que tiveram de ser evacuadas devido ao perigo do incêndio regressaram às suas casas a partir das 08:00 da manhã de hoje, tendo também sido reabertos todos os troços de estradas que tinham sido cortados.

As mesmas fontes precisaram que a reabertura da via férrea AVE Madrid-Galiza está dependente das necessárias verificações por parte do Adif (Administrador de Infraestruturas Ferroviárias), de forma a colocar novamente este serviço a operar com segurança.

A melhoria das condições do incêndio durante a noite foi atribuída por fontes do dispositivo operacional de combate à queda registada nas temperaturas, que permitiu uma maior eficácia dos meios comparativamente com as noites anteriores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda assim, alertaram que, embora as condições climáticas fossem favoráveis ao início da manhã, os ventos de alta intensidade deverão regressar ao longo do dia, o que complicará novamente a situação.

Os meios aéreos recomeçaram a operar logo ao romper do dia, tendo o fogo já consumido, segundo a última estimativa feita ao final da tarde de sábado, cerca de 25.000 hectares.

As equipas noturnas de combate em terra trabalharam incansavelmente durante a última noite, juntamente com algumas equipas diurnas que prolongaram o seu trabalho até ao amanhecer, na tentativa de travar o avanço do fogo e proteger as povoações evacuadas.

A Brigada de Reforço de Incêndios Florestais de Tabuyo del Monte (León) conseguiu esta madrugada apagar uma frente de quatro quilómetros em Junquera de Tera, onde atuou até às 01:45, enquanto a Brigada Laza (Orense) prolongou o seu trabalho até às 03:15 da manhã.

Após terem ultrapassado os limites da reserva de caça da serra de Culebra, as operações de combate ao fogo estendem-se agora até ao vale do rio Tera.

Já o incêndio que lavra na região espanhola de Navarra obrigou à evacuação de várias cidades durante a noite, mantendo-se a situação de risco extremo.

O Governo de Navarra pediu às populações das zonas afetadas que não receberam ordem de evacuação que permaneçam em casa e mantenham a calma.

De acordo com o serviço de emergência 112, nas últimas horas foram evacuadas as localidades de San Martín de Unx, devido ao incêndio que lavra nas proximidades de Ujué, e as cidades de Muzqui, Viguria e Arzoz, no vale de Guesalaz, por prevenção devido ao fogo de Legarda.

Até às 21:30 de sábado tinham sido evacuadas as localidades de Obanos, Legarda, Muruzabal, Belascoain, Zabalza, Ubani, zona sul de Puente la Reina, Elío, Etxarri, Ciriza, Vidaurreta, Belascoain, Mendigorría, Valtierra (parte) e Arguiñáriz.