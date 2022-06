Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os aniversários da rainha Isabel II e do príncipe Carlos, herdeiro da Coroa britânica, serão os únicos membros da família real em que a bandeira do Reino Unido será içada nos edifícios governamentais como forma de celebração. A decisão terá sido tomada pela própria monarca britânica, indica o Daily Mail citando fontes próximas do Palácio de Buckingham, mas ainda não houve confirmação oficial pela família real.

A tradição não será cumprida, por tempo indeterminado, no dia de anos de William, Kate, Anne, Edward, Camilla e Sophie para não melindrar o príncipe André, que deixou de cumprir obrigações reais depois de ter sido associado a casos de abuso sexual de menores cometidos por Jeffrey Eipstein.

Em 2021, o aniversário do duque de York a 19 de fevereiro ainda foi celebrado com a bandeira britânica nos edifícios governamentais. O evento foi criticado porque, por essa altura, André já estava envolvido no escândalo sexual e já se tinha retirado da vida pública associada à família real britânica. Este ano, a bandeira já não foi içada e, além do aniversário da rainha a 21 de abril, só está planeado que isso aconteça no aniversário de Carlos, a 14 de novembro, além de feriados e celebrações nacionais.

Segundo o The Sun, esse calendário é para manter: de modo a poupar o príncipe André de mais constrangimentos à sua popularidade, as datas planeadas para o içar da bandeira serão reduzidas por tempo indeterminado para excluir os restantes filhos (e a nora Sophie) da rainha Isabel II e até a futura rainha consorte, assim como o número dois na linha de sucessão ao trono e a sua mulher — os duques de Cambridge.