O internacional português Pepe, do FC Porto, foi eleito pela terceira época consecutiva para o “onze” do ano da I Liga portuguesa de futebol, como um dos centrais mais votados, anunciou nesta segunda-feira a organização da competição.

“O defesa central dos dragões foi um dos mais votados pelos treinadores e capitães a atuar na competição. Capitão dos azuis e brancos, Pepe atuou durante 1.962 minutos, nos quais apontou um golo, uma assistência, conseguindo, ainda, 138 recuperações de bola”, refere a Liga Portuguesa de Futebol Profissional em comunicado.

O central junta-se ao companheiro de equipa Diogo Costa, que foi nomeado como o melhor guarda-redes, e ao espanhol Pedro Porro, do Sporting, eleito melhor lateral direito, no “onze” do ano.

Esta é a terceira vez consecutiva que Pepe é escolhido como um dos melhores centrais na I Liga, repetindo as distinções de 2019/20 e 2020/21, no final de uma época em que os “dragões” conquistaram o campeonato e a Taça de Portugal.

Já na II Liga, Aderllan Santos, do Rio Ave, é o terceiro jogador escolhido para o melhor “onze” da competição, juntando-se ao guarda-redes Ricardo Batista e ao defesa Vasco Fernandes, ambos do Casa Pia.

“Tendo sido totalista em 28 das 30 jornadas nas quais foi opção para Luís Freire, o central vila-condense apontou três golos, dois dos quais na última ronda, numa partida que carimbou a conquista do troféu. Aos 33 anos de idade, o experiente brasileiro somou, ainda, 160 recuperações de bola ao longo da competição”, salienta a Liga de clubes.