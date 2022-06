Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Longe parecem estar os dias de convivência pouco pacífica entre o Governo e o Conselho das Finanças Públicas (CFP), a entidade responsável por fiscalizar o cumprimento das regras orçamentais em Portugal e emitir avisos sobre a sustentabilidade das finanças públicas. Cinco anos depois de António Costa ter apelidado as previsões do Conselho como um “monumental falhanço“, o primeiro-ministro mudou agora o discurso e já salienta o “rigor” de uma instituição que, diz, contribuiu com “transparência, credibilidade e rigor de avaliação” às finanças públicas no país. Elogios também deixados por Mário Centeno, que vestiu a pele de ex-ministro das Finanças para lembrar os “momentos de tensão” que admite terem existido.

Essas fricções foram visíveis, por exemplo, em 2017, depois de a então presidente do CFP, Teodora Cardoso (que não participou na sessão comemorativa dos dez anos da instituição por “motivos de força maior”, segundo fonte do Conselho) ter dito que “até certo ponto”, a redução do défice em 2016 para 2% do PIB foi “um milagre”. António Costa não gostou da expressão e não foi parco na resposta: “O Governo não faz milagres. Nós fazemos bem o nosso trabalho. Quem fez previsões é que cometeu um monumental falhanço“, disse, na altura. E acrescentou:

