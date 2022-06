Quem, na região do Vinho Verde, espera encontrar vinhos de cor verde vai desiludir-se. Ali produzem-se vinhos com as tonalidades habituais: brancos, rosés e tintos. A designação deve-se à cor dominante da paisagem, o verde do Noroeste do país, de uma região a que nas escolas se chamava Entre Douro e Minho, e também à juventude desses vinhos, que os faz mais frescos e leves que os de outras paragens.

Há muito que se produz vinho nesta que é a maior região demarcada de Portugal. Apesar dessa demarcação oficial datar apenas de 1908, desde o século XVI que o Vinho Verde chega a todo o continente europeu – era habitual serem transportados nos mesmos barcos que transportavam bacalhau do Norte da Europa para Portugal.

A região do Vinho Verde engloba nove sub-regiões: Amarante, Ave, Baião, Basto, Cávado, Lima, Monção e Melgaço, Paiva e Sousa. Cada uma delas tem variações de solos, microclimas e de castas dominantes. Por exemplo, em Amarante é comum o Vinhão, uva que dá origem a alguns dos seus tintos mais carismáticos. Em Baião, destacam-se os brancos da casta Avesso, que combinam acidez e fruta. Já Monção e Melgaço é, por excelência, a sub-região dos Alvarinhos.

Os “Vinhos Verdes” são, na sua generalidade, vinhos leves e frescos, com boa acidez. Não são, por regra, e ao contrário do que muitos pensam, vinhos com gás. Historicamente, isso acontecia com frequência: os vinhos sofriam uma segunda fermentação, já em garrafa, a chamada maloláctica, que lhe retirava alguma acidez e adicionava o tal gás, ou “agulha”. Hoje, com o domínio das técnicas de vinificação, é possível dominar a acidez sem ser necessário introduzir este ‘defeito’.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No entanto, alguns vinhos – geralmente de gamas menores – optam por manter o cariz gasoso, por questões de expectativa e tradição. Esse gás é hoje introduzido de forma artificial e controlada.

O Bico Amarelo não é um deles. Não tem quaisquer adições, nem de gás, nem de açúcar. A marca já existia – até 2018 era um vinho produzido pela Quinta do Ameal apenas para exportação, para o mercado brasileiro, onde o “Vinho Verde” é bastante apreciados. Quando a Herdade do Esporão adquiriu a Quinta – lindíssima por sinal, nas margens do Lima – decidiu fazer voar o melro que ilustra o seu rótulo e é inspiração para o nome pelos céus (leia-se garrafeiras) nacionais.

E em boa hora o fez. O Bico Amarelo é um excelente embaixador da região do Vinho Verde e da sua diversidade. Não é o tradicional vinho de quinta, já que é produzido com três tipos de uvas vindos de três diferentes regiões: Loureiro, da sub-região do Lima, Alvarinho, de Monção e Avesso, de Baião. Cada uma dessas castas aporta-lhe características próprias: o Loureiro traz frescura, intensidade e exuberância; o Alvarinho concentração, fruta mais madura, acidez; e o Avesso volume, equilíbrio e harmonia. Juntas, em proporções equilibradas, resultam num vinho que é o espelho das melhores características da região: frescura, intensidade aromática, notas cítricas e florais, que é excelente companhia, por exemplo, para o peixe fresco característico da costa local. A Costa Verde, claro.