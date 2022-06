Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há fim à vista para o 36.º governo de Israel. Sem consenso para conseguir estabilizar o governo, a coligação, formada em junho de 2021, emitiu um comunicado onde dá conta da intenção de uma dissolução voluntária do executivo.

A proposta de dissolução do governo deverá ser apresentada na próxima semana, levando o país a avançar para novas eleições. A revelação é feita num comunicado conjunto assinado pelo primeiro-ministro, Naftali Bennett, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Yair Lapid.

Após a dissolução do Knesset, Lapid desempenhará funções como primeiro-ministro até ser eleito um novo governo. O Jerusalem Post avança que as eleições deverão acontecer no final de outubro, devido a constrangimentos legais e ao período de férias.

Esta será a quinta vez em que Israel vai a eleições no espaço de três anos e meio.