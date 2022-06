A realidade das empresas mudou completamente fruto do contexto pandémico que vivemos. A digitalização não só do trabalho (do lado das empresas), mas, também, da experiência de compra (do lado dos consumidores) exigiu um esforço sem precedentes do tecido empresarial, que foi obrigado a adaptar-se e conviver com tecnologias desconhecidas para muitos – e pouco usadas para outros – num curto espaço de tempo.

As próprias empresas tecnológicas adaptaram-se e trouxeram-nos soluções para combater esta nova realidade, como foi o caso do Salesforce Customer 360, criado depois de concluída a aquisição do Slack por parte da Salesforce e permitindo que as empresas criem uma espécie de “escritório virtual”, com todas as valências de um escritório físico.

Mas comecemos então pelo início. A Salesforce, uma das empresas líderes na área de CRM a nível mundial e também em Portugal, moldou a sua missão nos últimos dois anos para ajudar as empresas a atravessar esta fase de digitalização. Para saber a que desafios responder, a Salesforce aposta em estudos de mercado para identificar aquilo de que os consumidores estão realmente à procura. Recentemente, lançou o State of The Connected Customer, um estudo fruto de um inquérito a mais de 13 mil consumidores e 4 mil empresas em 29 países. E há um número que se destaca dos demais: 88% dos consumidores de hoje acreditam que a experiência tida com uma empresa é tão relevante como o produto que a mesma vende. E mais – 86% acreditam que a confiança é decisiva na relação com uma empresa e quando essa se perde perde-se também a lealdade, como comprova o facto de 75% dos consumidores terem no último ano trocado marcas às quais eram fiéis.

E é por isso que é importante saber qual é a estratégia para o futuro. Para ajudar as empresas a estar um passo à frente, a Salesforce vai organizar o “Salesforce Innovation Day Lisboa”. Se não querer perder este evento, basta inscrever-se aqui.

Agora, vamos ver o guia resumido dos 4 pontos fulcrais que a Salesforce vai abordar a fundo no dia 6 de Julho.

Os quatro pilares de sucesso: um guia

Para permitir que as empresas se adaptem às novas exigências dos consumidores, a Salesforce elaborou uma estratégia que pode ser seguida por todas, independentemente do seu tamanho. Esta abordagem é, claro, muito impulsionada pelo digital – numa altura em que os consumidores admitem que mais de 60% das suas interações com marcas são feitas digitalmente. A estratégia pode dividir-se em quatro grandes áreas: atendimento, digitalização, segurança e sustentabilidade.

1. Uma marca que fornece experiências omnicanal

Os clientes exigem marcas que tenham a capacidade de facultar experiências omnicanal. Cada canal onde a marca está presente – seja a sua loja física, o site, ou uma rede social – representa a marca por inteiro e os clientes esperam que a sua experiência seja igual em qualquer plataforma. Também por esta razão a Salesforce criou o já falado Customer 360, uma plataforma que permite seguir por inteiro o cliente em todas as suas interações, desde as vendas ao marketing digital.

2. Uma sede digital

Com a realidade do teletrabalho as empresas têm trabalhadores cada vez mais separados por mais quilómetros, mas isso não deve significar distância relativamente à empresa. Uma sede digital é basicamente ter um “escritório virtual” que permite a todos os colaboradores fazer o seu trabalho, onde quer que se encontrem. No fundo, dar-lhes ferramentas para manter a sua performance. Documentos, procedimentos, meios de contacto e até interações com colegas. As empresas que não criarem essa experiência digital para quem está consigo vão ficar para trás.

3. A segurança acima de tudo

Uma das maiores preocupações no “regresso à vida normal” é a da segurança. Particularmente nas grandes empresas, controlar possíveis focos de contágio é fulcral não só para proteger os trabalhadores, mas, também, para garantir, sem riscos, o regresso aos encontros físicos. Para isso a Salesforce criou a Safety Cloud que automatiza, consoante as regras em prática de cada país, os procedimentos necessários para o regresso ao “mundo real”: seja o regresso ao escritório ou a realização de eventos físicos. Por exemplo, uma marca que organize uma grande conferência e seja obrigada a garantir testagem ou certificados de vacinação pode automatizar todo esse processo (por exemplo, enviando emails atempadamente), ajudando assim a reduzir o risco do evento e também a logística do mesmo.

4. O Zero veio para ficar

Zero impacto ambiental. Este é o grande desafio das empresas neste século. A Salesforce já se comprometeu com isso mesmo, sendo atualmente uma empresa com zero emissões e muito perto de fechar este ano a usar apenas energia 100% renovável. Mas não só: lançou o Net Zero Cloud, um sistema que ajuda outras empresas a alcançar o mesmo. Com o Net Zero Cloud as empresas podem ter dados reais de qual é verdadeiramente o seu impacto ambiental e definir estratégias eficazes para atingir as zero emissões de CO2.

Um passo para o futuro em Lisboa

Mais do que um guia de 4 passos, a Salesforce vai explicar, aqui em Portugal, tudo o que é preciso saber sobre levar as empresas para o futuro. Este evento é o “Salesforce Innovation Day Lisboa”, a realizar-se no dia 6 de julho. Com base na tecnologia disponível ao dia de hoje a Salesforce vai mergulhar nos desafios que as empresas enfrentam e explicar, passo a passo, como é possível encarar o futuro com otimismo. Das maiores empresas às mais pequenas, o desafio é de todos. Vamos dar um passo em frente?