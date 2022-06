Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Rio não demorou a reagir à notícia de que a TAP vai aumentar o salário mínimo dos seus trabalhadores e reduzir os cortes nos vencimentos dos pilotos. E foi duro: para o presidente cessante do PSD, a situação da TAP não passa de uma “pouca vergonha” e de um “revoltante desrespeito” pelos portugueses.

Isto é um revoltante desrespeito pelos portugueses que trabalham com salários miseráveis e, deles, ainda têm de tirar milhões de euros de impostos para despejar na TAP.

A culpa é integralmente de um Governo que teimou em manter esta pouca vergonha e em desprezar os contribuintes. https://t.co/Wgct2viIS2 — Rui Rio (@RuiRioPSD) June 19, 2022

E apontou as baterias ao Governo, a quem aponta, “integralmente”, a “culpa. “Teimou em manter esta pouca vergonha e desprezar os contribuintes”, critica.

A reação surgiu na sequência da notícia de que a TAP vai aumentar o salário mínimo dos seus trabalhadores de 1.330 para 1.410 euros, com retroativos a janeiro, e reduzir em 10% o corte que os pilotos sofreram nos vencimentos.

Numa mensagem enviada aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, a comissão executiva apresentou os resultados do que diz ter sido “um diálogo aberto e contínuo”, embora a decisão não tenha sido negociada com o sindicato dos pilotos.

Os sindicatos têm exigido a reposição mais rápida dos salários cortados em 2021, por causa da pandemia, graças à retoma do tráfego, que está em 90% dos valores pré-pandémicos registados em 2019.

Já Rui Rio é crítico da situação da TAP e do dinheiro público investido na empresa há anos, tendo, aliás, pegado no tema para atacar António Costa durante a campanha eleitoral. Na altura, argumentou que a TAP prestava um serviço “absolutamente indecente” e ironizou: a TAP será companhia de bandeira, mas “espanhola ou de outro país qualquer”, já que “não liga nada ao resto do país” (numa referência à falta de rotas, exceto as que partem de Lisboa).

O presidente do PSD já classificou, no passado, a renacionalização da companhia aérea como “um erro catastrófico” e defendeu que a TAP deve ser vendida o mais depressa possível.