O que se viveu este fim de semana, 18 e 19 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, não foi só o regresso do Rock in Rio. Foi mais um capítulo do regresso dos festivais de verão, do pingue-pongue de concertos, das cervejas saídas de mochilões, das corridas aos brindes e, sobretudo, das festas gigantes onde mais de 70 mil pessoas que não se conhecem são capazes de entoar as mesmas canções e dançar no mesmo ritmo.

“I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out (Quero gritar e berrar e deitar tudo cá para fora. E gritar e berrar e deitar tudo cá para fora).” O concerto já caminhava para o fim quando will.i.am pôs toda a gente a fazer exatamente o que a canção “Scream & shout”, que gravou com Britney Spears, pedia. De repente, estávamos numa discoteca a céu aberto numa festa coletiva gigantesca — e era exatamente disso que todos precisávamos. De gritar até a garganta doer e saltar sem parar, como se estivéssemos a expulsar todas as frustrações dos últimos anos e a dizer basta aos isolamentos e afastamentos forçados.

