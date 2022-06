Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No mesmo ano em que Juan Manuel Moreno Bonilla se filiou no Partido Popular (PP) em Espanha, um concerto na pequena localidade de Villanueva de Cauche denunciava que a música não estava no horizonte. Num dia em 1989, os “Falsas Realidades” chegaram à festa do padroeiro da aldeia vestidos com calças de ganga largas, camisas com padrões disruptivos e guitarradas que não agradavam aos fãs de pasodoble.

As sonoridades new wave foram recebidos por um silêncio ensurdecedor e os “Falsas Realidades” — que já se tinham chamado “Lapsus Psíquico” e “Cuarto Protocolo” — saíram do palco ainda antes do autarca cumprir a ameaça que ecoou ao longo de todo o espetáculo: expulsar a banda do palco à força e nem sequer lhes pagar a performance, conta o ABC.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.