Assumindo que ver a apresentação inicial dos consórcios candidatos aos fundos das agendas mobilizadoras, no âmbito do PRR, foi um dos momentos mais felizes do seu mandato, António Costa revelou terem passado à fase de negociação um total de 51 consórcios que se propõem investir 7,6 mil milhões de euros até 31 de dezembro de 2026. Há 3 mil milhões de apoios públicos disponíveis para estes projetos, concretizou António Costa, na apresentação que decorreu esta terça-feira das agendas mobilizadoras. O primeiro-ministro diz esperar assinar no próximo mês, em julho, os contratos com estes consórcios.

Depois de numa primeira fase de candidatura, foram escolhidos agora 51 consórcio que vão passar à fase de negociação, num processo que, segundo o primeiro-ministro, decorreu de “forma transparente, profissional, internacional”, “num trabalho difícil de selecionar 51 consórcios”.

