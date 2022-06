O exército russo anunciou esta terça-feira que toda a região de Kherson, atualmente controlada pela Rússia no sul da Ucrânia, tem já acesso “gratuito” a canais de televisão russos.

“Especialistas das unidades de transmissão das Forças Armadas russas ligaram e reconfiguraram, para transmitir canais russos, o último dos sete transmissores de televisão na região de Kherson”, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

O comunicado referiu que cerca de um milhão de habitantes da região têm agora acesso “gratuito” aos principais canais russos, em particular os do grupo público VGTRK, cujas notícias refletem de forma fiel a visão do Kremlin.

Fazendo fronteira com a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, a região de Kherson foi conquistada pelo exército russo nos primeiros dias da invasão da Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desde então, Moscovo tem seguido uma política de “russificação” dos territórios que controla no sul da Ucrânia, tendo introduzido a moeda russa, o rublo, e começado a distribuir passaportes russos.

O chefe-adjunto da administração civil e militar pró-russas de Kherson, Kiril Stremousov, disse que a região poderia ser anexada à Rússia “antes do final do ano”.

“Teremos um referendo este ano. E no final deste referendo, nos dirigiremos aos líderes da Federação Russa para que nos aceitem dentro da Rússia”, afirmou Stremoussov, citado pela agência de notícias russa TASS.