Os deputados do PSD querem saber se o Governo está a realizar “todas as diligências” para assegurar o pagamento das dívidas hospitalares às corporações de bombeiros do distrito de Vila Real que se queixam de dificuldades financeiras.

“Está o Governo a realizar todas as diligências para assegurar o pagamento das dívidas às associações humanitárias de bombeiros voluntários, de forma a permitir o alívio da pressão sobre a sua situação financeira e a garantir a manutenção da essencial atividade assistencial e de socorro às populações”, questionaram hoje os deputados Cláudia Bento e Artur Soveral Andrade, eleitos pelo distrito de Vila Real.

A pergunta do PSD ao Governo, feita através da Assembleia da República, surge na sequência da audição na Comissão Parlamentar de Saúde, que decorreu na semana passada e na qual o presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros (LPB), António Nunes, falou sobre as dívidas das administrações hospitalares às corporações de bombeiros, com atrasos no pagamento de serviços de transporte de doentes não urgentes.

O representante destacou o caso do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), que regista “o maior atraso de pagamento a nível nacional (11 meses)“, acumulando uma “dívida de cerca de um milhão de euros”.

O presidente da LPB declarou ainda que “há situações muito complexas na tesouraria das associações humanitárias” que, caso não sejam resolvidas, levarão as associações a “não realizar a totalidade de serviços”.

Perante este cenário, o PSD quer saber se o Ministério da Saúde tem conhecimento das situações de dívidas das administrações hospitalares às corporações de bombeiros, pelo pagamento de serviços de transportes não doentes, nomeadamente, da dívida do CHTMAD às corporações do distrito de Vila Real.

Os deputados perguntaram ainda quais as ações, prazos e procedimentos estão a ser realizados para a regularização da situação.

Na segunda-feira, o conselho de administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro informou que se encontra a trabalhar, em conjunto com a Federação Distrital de Bombeiros, no sentido de “regularizar os montantes em dívida”.

Acrescentou que, simultaneamente, está “a realizar melhorias nos processos administrativos, com o objetivo de encurtar os prazos de pagamento à cerca de 140 entidades que transportam utentes na área de influência do CHTMAD”.

O CHTMAD tem sede social em Vila Real e agrega ainda os hospitais de Chaves e de Vila Real.

Pelos 14 concelhos do distrito de Vila Real espalham-se 26 corporações de bombeiros que se queixam de não receberem os serviços de transporte de doentes há cerca de um ano, um atraso que dizem que os está a deixar numa situação financeira complicada.