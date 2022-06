O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o antigo presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa (CIL) Abdool Vakil com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

De acordo com uma nota hoje divulgada no site da Presidência, com data de segunda-feira, a condecoração decorreu numa cerimónia restrita no Palácio de Belém.

A Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores, de acordo com a página de Belém.

Abdool Vakil presidiu à CIL durante 33 anos, tendo-lhe sucedido no cargo Mahomed Iqbal, em julho de 2020.

A Comunidade Islâmica de Lisboa foi constituída em 1968 por um grupo de universitários muçulmanos, entre eles Abdool Vakil, que, na altura, se encontravam a estudar na capital portuguesa, oriundos das ex-províncias ultramarinas portuguesas.

A primeira solicitação de um terreno, feita à Câmara Municipal de Lisboa para a construção de uma Mesquita, foi em 1966, por uma comissão composta por cinco muçulmanos e cinco católicos, no entanto, só em setembro de 1977 foi cedido um terreno na avenida José Malhoa.

O lançamento da primeira pedra aconteceu em janeiro de 1979 e a inauguração da primeira fase de construção realizou-se a 29 de março de 1985.

A Mesquita Central de Lisboa é um projeto dos arquitetos António Braga e João Paulo Conceição, e o seu imã é o xeque David Munir.