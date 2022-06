Um táxi invadiu um passeio em Manhattan, Nova Iorque, abalroou várias pessoas e seis ficaram feridas, três delas com gravidade, esta segunda-feira. A polícia está a investigar o incidente, mas acredita que se trata de um acidente.

De acordo com a imprensa norte-americana, o acidente terá sido espoletado por um ciclista, tendo em conta que o taxista pretendia virar à esquerda para a Broadway, tinha prioridade, e um homem de bicicleta atravessou-se à frente do veículo e colidiu. A polícia considera que o condutor acabou por entrar em pânico e pode ter acelerado em vez de travar.

Com a aceleração, o táxi acabou por subir o passeio e empurrou duas mulheres contra o edifício, deixando-as gravemente feridas. No total ficaram feridas seis pessoas, três de forma ligeira, ainda assim tendo sido assistidas no hospital. Também o taxista ficou ferido após o acidente.

Segundo o o chefe-adjunto da Polícia de Nova Iorque, John Chell, referiu que entre 15 a 20 pessoas tentaram empurrar o táxi para salvar as mulheres que foram atropeladas.

Nas redes sociais começaram a circular várias imagens posteriores ao momento em que o táxi embateu nas esplanadas e nas pessoas que estavam no local.

#NewYork – At least six people critically injured and hospitalized after taxi jumps curb between 28th and 29th Street in #Manhattan, several people nearby attempted to lift the vehicle off victims, NYPD also says that investigation is ongoingpic.twitter.com/JQ7euKfC6G

— CyclistAnons (@CyclistAnons) June 21, 2022