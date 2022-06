O verão começa esta terça-feira com previsões de céu muito nublado, chuva em algumas regiões do país e temperaturas a oscilar entre os 16 e os 25 graus Celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O solstício de verão começa às 10h14 de terça-feira (hora de Lisboa), precisa o Observatório Astronómico de Lisboa.

As previsões do IPMA para este primeiro dia de verão são de períodos de céu muito nublado, aguaceiros nas regiões do Norte e Centro e Alto Alentejo e vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 14 (em Aveiro e Faro) e as máximas entre os 16 (na Guarda) e os 25 graus (em Faro).

O verão vai terminar no dia 23 de setembro, com a entrada do outono, às 02h04.