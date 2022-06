Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma “mudança radical” de produto, do tipo de clientes, do tipo de mercado e, acima de tudo, da marca. É o adeus à startup portuguesa Rnters — que criou o projeto Pinheiro Bombeiro — e que deixa de existir para dizer “olá” à Flecto.

Porém, a visão mantém-se a mesma. Quem o garante é Guilherme Guerra, CEO da Flecto que já era o líder da Rnters, e para quem a mudança é o “repensar do consumo por um futuro mais sustentável”. O objetivo também permanece inalterado: “Continuar a ser uma alternativa viável à compra”. Como? Através do aluguer de quase todo o tipo de produtos. Porém, agora deixa de ser qualquer pessoa a conseguir “anunciar” os objetos que tem em casa a ganhar pó. A partir desta quarta-feira, só as empresas vão poder alugar os seus serviços e produtos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.