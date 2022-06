As autoridades policiais estão a investigar as circunstâncias da morte de uma mulher cujo cadáver foi nesta quarta-feira encontrado num apartamento na zona de Marrazes, Leiria, local onde estava um homem com estado de saúde grave, disse fonte da PSP.

Segundo o comandante distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP), superintendente José Figueira, esta força de segurança foi chamada a um prédio onde, num apartamento, havia um “forte e intenso mau cheiro”.

“Com o apoio dos bombeiros entrámos no apartamento, onde estava uma mulher já cadáver, em avançado estado de decomposição“, explicou José Figueira, adiantando que no mesmo local foi encontrado um homem que “foi transportado para o hospital com um estado de saúde grave”.

O comandante distrital da PSP adiantou, pelas 20h00, que no local estavam inspetores da Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro, o alerta foi feito às 18h16, tendo acorrido ao local 10 operacionais, apoiados por cinco viaturas, dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Leiria, viatura médica de emergência e reanimação do Instituto Nacional de Emergência Médica, PSP e PJ.

Fonte do Centro Municipal de Operações de Socorro informou que a vítima mortal tem cerca de 50 anos e o ferido grave, transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, na casa dos 60 anos.