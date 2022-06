Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Já não vivo nem desejo estar relacionada com o meu pai biológico de forma alguma.” É esta uma das justificações usadas pela filha transgénero de Elon Musk no pedido formal de mudança de nome, apresentado em abril, em Los Angeles. A filha de um dos homens mais ricos do mundo não só não se identifica com o género masculino (o nome de registo é Xavier Alexander Musk, mas quer mudar para Vivian), como pretende cortar todos os laços com o pai. E isso inclui deixar cair o apelido do progenitor.

O pedido de mudança de nome — para Vivian Jenna Wilson (a mãe, Justine Wilson, divorciou-se de Musk em 2008) — foi feito junto de um tribunal de Los Angeles, em abril. Contactada pela Reuters, a equipa do fundador da Tesla não comentou a decisão da jovem.

Não são conhecidas as razões da rutura entre pai e filha, mas a agência de notícias lembra que, em maio, cerca de um mês após a submissão dos documentos para a mudança de nome e de género pela filha, Elon Musk declarou apoio ao Partido Republicano, que tem apoiado leis que limitam os direitos das pessoas transgénero.

Em 2020, o magnata comentou o uso de pronomes por pessoas trans de acordo com o género com que se identificam (ou género neutro). “Apoio em absoluto os trans, mas todos estes pronomes são um pesadelo estético”, escreveu no Twitter.

