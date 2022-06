Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O trem de aterragem de um avião — a estrutura que suporta as rodas de uma aeronave e lhe permite mover-se quando está em contacto com o solo — incendiou-se ao aterrar de emergência no Aeroporto Internacional de Miami, esta terça-feira.

No avião da companhia aérea low-cost dominicana RED Air viajavam mais de 130 pessoas, entre passageiros (126) e elementos da tripulação (11). Três pessoas tiveram de ser hospitalizadas mas não terão ficado com ferimentos graves, segundo a CBS Miami.

Os vídeos que circulam nas redes sociais ilustram o momento em que o contacto da aeronave com o solo se deu e provocou um foco de incêndio, que obrigou à saída apressada dos passageiros do avião. Esse foco de incêndio foi extinto no local.

???????? — VIDEO UPDATE: The moment the Red Air plane carrying 126 passengers crash landed earlier at Miami international airport. As reported, only 3 people were transported to the hospital and are being treated for minor injuries. pic.twitter.com/b7XEae8IhQ — Belaaz News (@TheBelaaz) June 22, 2022

#Florida ???????? | Plane with 126 passengers, from the Dominican Republic, caught fire after landing at #Miami airport. The MD-82 plane, Red Air Flight 203, had landed when the landing gear collapsed and caught fire. 3 people with minor injuries. pic.twitter.com/eBok7Xuwhj — The informant (@theinformantofc) June 22, 2022

Close-up video of passengers getting off the plane | #ONLYinDADE pic.twitter.com/o3YyMU9mgx — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) June 22, 2022

A presidente da câmara do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, reagiu ao incidente elogiando o trabalho dos bombeiros, que “fizeram um milagre acontecer” e que “acorreram ao local e chegaram num minuto”.

Foi entretanto aberta uma investigação para averiguar as causas das falhas na estrutura de aterragem do avião, que provocaram o incêndio e obrigaram à saída de emergência dos passageiros.