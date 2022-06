Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou esta terça-feira que não teme uma fratura na aliança do Ocidente com o desenrolar da guerra na Ucrânia, embora tenha expressado preocupação com um prolongamento do conflito no leste da Europa.

Acho que, a dado momento, a guerra será uma espécie de jogo de paciência”, disse o líder dos EUA, citado pela CNN. “Um jogo de paciência entre o que a Rússia consegue aguentar e o que a Europa está preparada para manter.”

O líder norte-americano conversou por telefone, esta terça-feira, com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez , para preparar o encontro da NATO em Madrid, que terá como tópico central o desenvolvimento da guerra. Biden aproveitou a ocasião para agradecer ao líder do executivo espanhol a organização da cimeira por parte da nação ibérica, conta a Casa Branca.

Joe Biden agradeceu ainda a cooperação de Espanha na resposta à guerra na Ucrânia, através de auxílio humanitário e envio de armamento para Kiev, e o apoio de Madrid às sanções aplicadas à Rússia.