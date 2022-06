Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O 119.º dia de guerra é também a data que marca os 81 anos desde que a Alemanha nazi invadiu a União Soviética. Para marcar o momento, o presidente russo Vladimir Putin vai homenagear aqueles que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Também esta quarta-feira, 22 de junho, ficamos a saber que Joko Widodo, presidente da Indonésia, país que acolhe este ano a cimeira dos G20, vai visitar a Ucrânia e a Rússia para se reunir com os líderes dos dois países. O último relatório do Ministério da Defesa britânico dá conta, através dos números de baixas divulgadas pelas forças separatistas pró-Rússia, de um”desgaste extraordinário” das forças russas em Donetsk. Em Bucha, contabilizam-se já os restos mortais de mil civis.

Saiba com mais detalhe o que se passou até agora neste artigo ou no nosso liveblog do 119.º dia de conflito.

O que aconteceu durante a madrugada e manhã

Desde o início da guerra, foram já descobertos os restos mortais de mil civis em Bucha, muitos deles enterrados em valas comuns. De acordo com o jornal inglês The Guardian, as autoridades ucranianas acreditam que destes, 650 foram baleados em execuções.

Vladimir Putin homenageia mortos na Segunda Guerra Mundial, no dia em que se contabilizam 81 anos desde que a Alemanha, à data controlada pelo regime Nazi, invadiu a União Soviética. No mesmo dia, o Ministério da Defesa deste país marca o dia com a divulgação de documentos daquela época, que acusam o exército soviético de bombardear igrejas e cemitérios, como forma de justificar a invasão.

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, cujo país acolhe este ano a cimeira do G20, vai visitar a Ucrânia e a Rússia, para se reunir com os líderes de ambos os países, anunciaram esta quarta-feira as autoridades indonésias.

A Rússia prepara-se para trazer “grande número” de soldados na reserva para o Donbass, diz relatório do Ministério da Defesa britânico, que avança que a República Popular de Donetsk identificou 2.128 militares mortos em ação e 8.897 feridos, desde o início de 2022. Este valor revela um “desgaste extraordinário” das forças da russas.

Maks Levin, fotojornalista ucraniano foi “executado a sangue-frio” por tropas russas, diz o relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras. O mesmo documento avança que o homem terá sido executado por soldados russos, depois de interrogado e torturado, juntamente com soldado Oleksiy Chernyshov.

O Presidente norte-americano Joe Biden afirmou que não teme uma fratura na aliança do Ocidente com o desenrolar da guerra na Ucrânia, embora tenha expressado preocupação com um prolongamento do conflito no leste da Europa. “Acho que, a dado momento, a guerra será uma espécie de jogo de paciência”, disse o líder dos EUA.

No seu discurso diário, Zelensky explicou que tanto ele como Costa concordaram em “envolver a experiência do país [Portugal] na aproximação à União Europeia”. Segundo o site da Presidência, em todas as conversas, o Presidente da Ucrânia salientou a necessidade de adotar um sétimo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, irá realizar uma visita oficial ao Irão esta quarta-feira, afirmou a agência de notícias estatal russa Tass.

As forças ucranianas lançaram uma missão noturna “extensa” para reconquistar a Ilha da Serpente, um posto no Mar Negro capturado pelas tropas russas no início da guerra e que se tornou muito conhecido depois de guardas ucranianos terem respondido a navio de guerra russo (mais tarde afundado pelas tropas da Ucrânia “vai-te f++++ navio russo”). Moscovo afirma ter repelido o ataque.