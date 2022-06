Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No chão risca-se um território. Marca-se uma fronteira. Tanto pode ser a personagem de A Jangada de Pedra, a traçar as fronteiras da Ibéria, como pode ser a força de gravidade que nos prende à terra contra a qual lutava o padre Bartolomeu de Gusmão de O Memorial do Convento, ou a terra pela qual se combate até à morte de Levantado do Chão. Depois começam a chegar aqueles corpos que rastejam como animais, numa viagem tão lenta quanto asfixiante. Ao longe pancadas ritmadas como chicotes acompanham esta caminhada sem fim. Estamos no território de José Saramago, onde o ceticismo e a esperança, o peso e a leveza, a prisão e a viagem foram transformados em movimento e em imagem por Olga Roriz para criar uma nova obra que não é um livro, mas um bailado. Chama-se “Deste Mundo e do Outro” e é um diálogo entre a coreógrafa portuguesa e o escritor, dançado por 35 bailarinos da Companhia Nacional de Bailado. Estreia-se esta quinta-feira, dia 23 de junho, no Teatro Camões, em Lisboa. O espetáculo está inserido nas comemorações do centenário do escritor.

Quer esteja preso à terra, quer esteja suspenso no ar, quer esteja isolado na sua vida breve, ou faça parte do coletivo, na guerra ou no amor é sempre de um corpo atravessado por várias violências que se fala, ou não estivéssemos nos domínios da arte contemporânea e de dois criadores (Saramago e Roriz) que obsessivamente interrogam o Poder e a forma como este atua sobre os corpos e determina as vidas humanas. E se a história literária de Saramago começa a afirmar-se com Levantado do Chão, um romance sobre a posse da terra, no Alentejo, Olga Roriz estreou-se como coreógrafa, em 1983, no Ballet Gulbenkian, onde era também bailarina principal, com uma obra sobre violência doméstica. Tinha apenas 23 anos e ousava trazer o debate para dentro do ballet, uma arte que muitos julgavam e julgam poder ser apolítica.

